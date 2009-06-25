Вінського три години допитували у Генпрокуратурі

Сьогодні екс-міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ впродовж трьох годин давав пояснення в прокуратурі з питань нагляду за дотриманням законів на транспорті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Й.ВІНСЬКОГО..

За її даними, виклик екс-міністра був здійснений в рамках розгляду запиту народного депутата України Ігоря ПАЛИЦІ щодо законності проведення закупівлі послуг у одного учасника на будівництво злітно-посадкової смуги в аеропорту «Львів».

Як повідомив І.ВІНСЬКИЙ, він пояснив слідчому, що ухвалення рішення про проведення закупівлі послуг у одного учасника є прерогативою Міністерства економіки, а Мінтранс виступав в цьому випадку виконавцем. Крім того, за його словами, перед ухваленням цього рішення Міністерством економіки дане питання обговорювалося на засіданні Кабінету міністрів України.

На думку екс-міністра, процедура закупівлі послуг у одного учасника, яка дозволила ухвалити швидке рішення і усунути загрозу зриву термінів виконання робіт в рамках підготовки об`єкту до Євро-2012, була повністю виправданою і законною.

Як повідомлялося, Й.ВІНСЬКОГО сьогодні вранці викликали до Генеральної прокуратури. Раніше Й.ВІНСЬКИЙ повідомляв про політичний тиск, який здійснюється на нього і його колишніх заступників по Міністерству транспорту і зв`язку України.