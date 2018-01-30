Санкції не стали на заваді: як в Україні процвітає російський бізнес (відео)

В Україні існує свій санкційний список проти російських компаній, проте їхній бізнес все одно присутній у нашій країні.

Четвертий рік війни на сході України, Росія - визнаний агресор. Економічні санкції проти РФ давно ввели Європа та США, в Україні теж існує свій санкційний список проти російських компаній, втім насправді їхньому бізнесу в нашій країні затишно і комфортно.

Фірми з країни-агресора заправляють автомобілі українців, забезпечують зв’язком, годують, розважають, одягають нас - звісно, добряче на цьому заробляючи. Йдеться про мільярди доларів. Про це розповідають у сюжеті програми "Гроші".

Читайте також"Роснефть" продала мережу своїх автозаправок в Україні

"Державних кроків щодо російського бізнесу здійснено не було, тиск зберігався зі сторони населення", - розповів політолог Микола Давидюк.

За словами журналістів, за назвою Carlo Pazolini криється російська компанія; спортивний "Спортмастер" та O'Stin - теж росіяни за походженням.

Поївши, також можна випадково збагатити казну Росії: до таких закладів належать "Євразія", "Кофе Хауз".

Андрій Новак, економічний експерт, розповів, що досі в Україні працюють банки РФ, серед яких: "Сбербанк", ВТБ і "Альфа-Банк".

До п'ятірки топів також належить і нафтогазовий російський бізнес: ТНК, "Лукойл", які провели ребрендинг.

Крім того, ТРЦ Ocean Plaza належить російським компаніям. Його особисто відкривав приятель Путіна Аркадій Ротенберг. Після анексії Криму та війни на Донбасі в олігарха почалися фінансові проблеми через санкції ЄС та США. Тож Ротенберг переписав частину корпорацій на сина Ігоря. Також, за словами політологів, бізнес родини Ротенбергів постачає патрони російській армії.

Раніше журналісти програми "Гроші" розповіли, як мережа АЗС українськими грошима фінансує російську армію.