"Кошти повертають трунами": журналісти на прикладі однієї АЗС пояснили, як українці фінансують ворожу армію (відео)
У сюжеті йдеться, що надприбутки та податки "Татнефти" стікаються до РФ та йдуть на фінансування російської армії.
Бізнес окупанта на українській території не дивина. Журналісти програми "Гроші" розповіли, як мережа АЗС українськими грошима фінансує російську армію.
У 2014 році у тилу відкрився другий фронт боротьби: із кремлівським бізнесом в Україні. Серед перших під удар активістів потрапили російські заправки - "Лукойл", ТНК та "Роснефть", але у тіні дивним чином залишається "Татнефть". Остання мережа наразі працює, як і досі. Вона на 100% належить підконтрольному Кремлю уряду Татарстану.
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На додачу - бізнес в окупованому Криму, та на офіційному сайті компанії немає жодної згадки про це.
"У період російської агресії на Донбасі прибутки "Татнефти" на території України зросли на 217 млн 420 тис. руб.", - йдеться у сюжеті. Більше того, наближена до Кремля компанія планує стати єдиним постачальником пального для Міноборони РФ.
Крім того, російське пальне купують державні українські компанії. Серед найбільших прихильників мережі РФ - підрозділи "Укренерго", зазначають журналісти.
Раніше керівництво управління президента Російської Федерації поінформувало ватажків терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" про необхідність скорочення обсягів "бюджету".