РФ свідомо створює ситуацію гуманітарної катастрофи на Донбасі - Клімкін

На переконання міністра, на окупованій частині Донбасу складається нелюдська ситуація.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Російська Федерація свідомо веде ситуацію на окупованому Донбасі до створення гуманітарної катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано.

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Клімкін заявив про важливість гуманітарної ситуації на Донбасі. "У нас складається нелюдська, я саме хочу підкреслити, нелюдська ситуація, коли з усіх заявок на ремонт або електромереж, або мереж водопостачання, на окупованих територіях погоджена тільки одна, незважаючи на те, що їх було декілька десятків", - наголосив Клімкін.

"Тобто те, що робиться, це свідоме скатування ситуації до гуманітарної катастрофи. З нашого боку ми дуже оперативно погоджуємо всі заявки. Якщо я не помиляюсь, їх було погоджено більше 40", - підкреслив глава МЗС.