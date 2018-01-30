Понад 50% обстрілів бойовики здійснюють із забороненої "Мінськом" зброї – Клімкін

За словами міністра, обстріли на Донбасі з боку бойовиків є свідомими і не випадковими.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що понад 50% обстрілів на Донбасі здійснюють контрольовані Росією бойовики із забороненої Мінськими угодами важкої зброї.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анжеліно Альфано.

За словами міністра, сьогодні розмову з італійським колегою він розпочав з ситуації, яка склалася на окупованому Донбасі.

"Ситуація дуже важка, оскільки більше 50% обстрілів, як і раніше, це з важкої забороненої зброї. Всі ті обстріли - це не випадкові обстріли, а саме свідомі, прицільні обстріли, я маю на увазі і важку зброю, і легку зброю, включаючи дії снайперів", - заявив Клімкін.