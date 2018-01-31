Справа "банди Януковича": у ГПУ розповіли про затриманих двох фігурантів

За словами Луценка, сьогодні підозрюваним буде обрано запобіжний захід: ГПУ наполягатиме на триманні під вартою або заставі в 1 млрд грн.

Під час розслідування кримінального провадження щодо злочинної організації екс-президента Віктора Януковича затримано голову наглядової ради «Вернум банку» Наталію Ігнатченко та ще одного фігуранта Фролова.

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Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Затримано також Н.Ігнатченко та А. Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, здобутих членами ОЗУ. Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава у розмірі 1 млрд грн», - заявив Луценко.

У коментарі УНІАН прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган зазначила, що «о 15.00 в Печерському суді на вул. Гайцана починається судове засідання, де обиратимуть запобіжний захід Ігнатченко, яка фігурує у даній справі. За словами Сарган, вона дуже тісно пов’язана з тими оборудками із закупівлі вишок під кодовою назвою «вишки Бойка», де Бойка немає» і підтвердила, що дана особа причетна до «Вернум банку».

«Пан Фролов – це один із поручителів даної особи Ігнатченко, але він не настільки важливий, як пані Наталія Ігнатченко», - додала речниця генпрокурора.