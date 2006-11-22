Папуга Третьякова вивчив ”Разом нас багато”

Народний депутат від «Нашої України», колишній перший помічник Президента Олександр Третяків відсвяткує День Свободи на Майдані. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН: "Звичайно, прийду на Майдан, візьму з собою дружину, дочку. Для мене це свято, дуже щире і емоційне. Мабуть, поряд із народженням дочки. Ці дві події дозволили мені пережити саме піднесене, чисте, глибоке з того, що я коли-небудь відчував…" Олександр Третяків, розказуючи про події дворічної давності, згадує: "Удома теж був Майдан. Пам`ятаю, прокидаюся вранці, а півторарічна донька знайшла мою помаранчову шапку і наділа її. А папуга при цьому кричить: «Разом нас багато»…"

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