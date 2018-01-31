США будуть вводити нові санкції, поки Росія не виведе свої війська з Донбасу - Чалий

Український дипломат переконаний, що США будуть і надалі чинити тиск на Росію не тільки санкціями, але й «усім комплексом заходів».

Посол України в США Валерій Чалий переконаний, що США запроваджуватимуть нові санкції проти Російської Федерації, доки вона не виведе свої військові сили з окупованого Донбасу та не відновить територіальну цілісність і суверенітет України.

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Як повідомив Чалий в ефірі «112 Україна», йдеться, в тому числі, і про осіб з «кремлівської доповіді» – списку наближених до президента Росії Володимира Путіна чиновників та бізнесменів, щодо яких можуть бути запроваджені санкції.

«Ми вітаємо, що це («кремлівська доповідь» - УНІАН) – консолідований крок і законодавчої гілки влади – Конгресу, і виконавчої – адміністрації президента США Дональда Трампа по імплементації санкцій. В роз’ясненні міністерства фінансів і Державного департаменту США чітко говориться, що закон про протидію супротивникам США через санкції, а там зазначається Росія, прийнятий саме через російську агресію проти України та анексію Криму, тому, очевидно, що будуть подальші кроки», - заявив він.

Чалий переконаний, що будуть подальші конкретні санкції щодо осіб як з цього списку, так і з додаткових, «але це процес, який вже не зупиниш без зміни підходу Росії».

Дипломат зауважив, що зміна підходу Росії полягає у «виведенні військ з української території, поверненні всіх наших полонених та затриманих, закритті кордону за допомогою міжнародної місії, я маю на увазі місію ООН або інших механізмів, поверненні до ситуації, коли суверенітет та територіальна цілісність України буде відновлена. Інакше – не тільки санкції, весь комплекс заходів тиснутиме на Росію».

При цьому він зазначив, що «це не є таким тиском, який дає ефект моментально, але ми вже бачимо, що та лінія, яка велась не один рік, вона вже призводить до результатів».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції. У списку - 210 осіб. Серед них всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопоставлені політичні лідери» і олігархи.

У Мінфіні США роз'яснили, що оприлюднена "кремлівська доповідь" не є санкційним списком.

У той же час міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Трампа запровадить фінансові санкції щодо десятків заможних росіян через два-три місяці, незважаючи на відмову президента США зробити це у відведений Конгресом термін.