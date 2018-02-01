Лавров назвав українські "Національні дружини" "неонацистською організацією"

Також глава МЗС РФ вважає, що добровольчі батальйони продовжують діяти на лінії зіткнення на Донбасі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українські «Національні дружини» є «неонацистською організацією», які показують, що влада України не має монополії на насильство в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на спільній прес-конференції в Москві з главою МЗС Італії Анджеліно Альфано.

«Буквально днями там було створено нову структуру радикальну, яку назвали «Національний корпус» або «Національні дружини». Структура - відверто неонацистська. Ця тенденція, коли монополія на застосування сили розмита і не може бути відновлена, коли радикали з неонацистським ухилом починають правити бал, вершити правосуддя і здійснювати провокації, в тому числі на лінії зіткнення з проголошеними республіками - нас дуже турбує», - сказав Лавров.

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Також він зазначив, що добровольчі батальйони - «нелегальні збройні формування» - продовжують діяти на лінії зіткнення, і саме з їхньої вини відбувається порушення режиму припинення вогню. За словами Лаврова, командири цих підрозділів не сприймають наказів від центральної влади України.

При цьому він додав, що Франція і Німеччина повинні звертати на це увагу, тому що це явище «підриває здатність українського керівництва виконувати Мінські домовленості».

Як повідомляв УНІАН, політична партія «Національний корпус» у неділю, 28 січня, в Києві організувала церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.

30 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не дозволить, щоб громадська організація «Національні дружини» позиціонувала себе як альтернативне парамілітарне формування, і наголосив, що в Україні є державна монополія на застосування насильства, яка належить правоохоронним органам.