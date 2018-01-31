Командир "Нацдружини" визнав участь в організації неповнолітніх

Командир організації заявив, що організація проводить тренування зі зброєю і готова стати на захист країни.

Командир громадської організації "Національні дружини" Ігор Михайленко не розуміє ажіотажу довкола них і запевняє у законослухняності організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

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"На сьогоднішній день ажіотаж, який створився довкола "Національних дружин", і ті меседжі, які посилають канали, медійні представництва і так далі, мені не зрозумілі. Ми "чиясь армія" і так далі - закидають нам такі гасла. Ні", - заявив Михайлено.

Він запевнив, що вони - люди, які "просто зібралися з однією метою - дати бачення українській нації, що є інше життя, без страху перед владними структурами, без страху перед зовнішнім агресором".

"Ми тренуємось у спортзалах, ми тренуємось в тактиці поводження зі зброєю. Старші побратими, які пройшли службу у Збройних Силах України, Національній гвардії і так далі з нами проводять заняття", - сказав Михайленко.

Командир додав, що вони є "тією силою, яка в у випадку тих же дій, які були у 2014 році, стануть першими на захист наших кордонів, стануть першими на захисті нашої держави і державності, в першу чергу".

"Якби щось несла ця організація деструктивне, ви б давно почули. Якби щось було з нашої сторони незаконне, ви б давно знали, що "Національні дружини" засвітилися в якихось незаконних діях", - сказав Михайленко.

Він додав, що на сьогоднішній день до організації входить до 1 тис. осіб у різних містах України. Кількість учасників планується збільшувати.

"Ми є законослухняною структурою", - наголосив Михайленко.

При цьому, як визнав він, до організації залучено і неповнолітніх.

"Неповнолітні є, 17-річні хлопці, які закінчили школу, знаходяться в інститутах. Вони інколи потрапляють в наші ряди і я не бачу в цьому нічого поганого", - сказав він.