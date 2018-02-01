Очільник МЗС Італії назвав ситуацію на Донбасі "надто трупною"

За словами Альфано, Італія докладатиме зусиль для припинення протистояння на Донбасі.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано назвав ситуацію на Донбасі «надто трупною».

Читайте такожМосква і Вашингтон приймуть рішення про миротворців на Донбасі після виборів у РФ - StratforЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в Москві на прес-конференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

«Ми бачимо, що ситуація залишається, вибачте за евфемізм, надто трупною, і цієї трупності слід уникати», - сказав Альфано.

За його словами, Італія докладатиме зусиль для завершення кризи та припинення протистояння на території Донбасу, яке дестабілізує не тільки цей регіон.

Також Альфано назвав важливим збереження існуючих переговорних форматів - «нормандської четвірки», Тристоронньої контактної групи в Мінську і роботи в рамках ОБСЄ.

При цьому він підкреслив важливість роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка сприяє деескалації.

«Головний наш посил - альтернативи Мінським угодам немає. Не можна допустити подальшого сповзання у бік погіршення, щоб порушувався режим припинення вогню. І ми про це заявляли, в тому числі на переговорах з нашими українськими партнерами», - сказав Альфано.

Він заявив, що оголошене перемир'я 23 грудня показало, що сторони на Донбасі можуть домовлятися, коли хочуть.

Як повідомляв УНІАН, Альфано 30-31 січнявідвідав Україну, зокрема, 31 січня разом з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним побував на контрольному пункті в'їзду-виїзду біля села Харчовик на лінії розмежування в Донецькій області.