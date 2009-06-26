Ющенко: правоохоронні органи повністю підконтрольні Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Блок Юлії Тимошенко на сьогодні не можна «поєднувати з поняттям демократії».

Про це глава держави сказав в інтерв’ю «5-му каналу», відповідаючи на запитання, на скільки нейтральними на президентських виборах будуть правоохоронні органи.

«Я б не говорив лише про поведінку міліції, мова йде про поведінку самого уряду, самого прем’єр-міністра», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що нині «виконавча влада не сповідує принципи, притаманні демократичному ладу». «Коли ми говоримо про уряд, про провідну провладну партію БЮТ, я думаю, що неможливо цю силу поєднувати з поняттям демократії», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні правоохоронні органи повністю підконтрольні прем’єр-міністру. «І як вони себе сьогодні поводять, ця поведінка не достойна ні міністра, ні демократичної влади», - сказав Президент.

«Так не може бути при демократичному уряді, це не демократія, коли забивають людину до смерті тільки через те, що вона зайшла до юного латифундиста з БЮТ в народний ліс», - наголосив Глава держави. Він також вважає не демократією те, що сьогодні тисячі гектарів землі на Київщині «пограбовані цією політичною силою». Він також звинуватив БЮТ у тому, що він «чинить безчинства».

«Ця політична сила голосує, обирає прокурора, володіє недоторканим мандатом, чинить безчинства, представляє владу. Це не та політична сила, яка відстоює демократію», - підсумував В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він зауважив, що не хоче опонувати БЮТ, а просто хоче, щоб суспільство відкрило очі.