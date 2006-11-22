Лідери Майдану погоріли на мідних трубах

Народний депутат від "Нашої України", колишній перший помічник Президента Олександо ТРЕТЬЯКОВ в інтерв`ю УНІАН сказав, що лідери Майдану (геть усі) зробили одну й ту ж саму помилку - не змогли пройти випробування владою.

"Сьогодні про це легко говорити. Скажу так: наша найбільша помилка в тому, що ми не пройшли випробування владою. Не пройшли всі. І це не чиясь персоніфікована помилка, це помилка всіх поголовно, - стверджує ТРЕТЬЯКОВ. - У тому числі й мене, і Олександра Турчинова, з яким, до речі, в передмайданний період ми сиділи в одному кабінеті, і Юлії Тимошенко, яка зіграла величезну роль під час президентської кампанії, і Віктора Андрійовича, якому ця перемога дісталася тяжкою ціною. На жаль, за ці два роки ми пережили і зраду, і підлість. Пригадайте хоч би те, що відбулося у вересні 2005 року, коли команда, по суті, розкололася.

В результаті наших сварок, конфліктів і помилок вчорашня опозиція знову стала владою. Я переконаний, що це не надовго. І впевнений, якщо ми зможемо довести, що готові надалі не робити подібних помилок, ми знову повернемося у владу і гідно пройдемо випробування владою".

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