"Собака гавкає, караван іде": Путін прокоментував "кремлівський список" США (відео)

Путін поскаржився, що до списку внесли його радника, який очолює раду при президенті РФ із прав людини.

Росія «поки» утримається від кроків у відповідь після публікації в США «кремлівського списку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на зустрічі зі своїми довіреними особами, коментуючи оприлюднення в США «кремлівського списку».

«Ми очікували на цей список. І не буду приховувати, ми готові були зробити кроки у відповідь, причому серйозні, які скотили б наші відносини до нуля зовсім. Ми утримаємося поки від цих кроків», - сказав Путін.

Він поскаржився, що до списку внесли його радника, який очолює раду при президенті РФ із прав людини.

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«Отже що, і всіх правозахисників туди внесли, чи що, разом із ним? Так вони хочуть боротися за права людини чи вони будуть санкціонувати тих, хто у нас бореться за права людини? До цього списку внесли співробітницю адміністрації (президента), яка є омбудсменом із питань дитинства, й водночас ставлять питання про повернення до практики усиновлення наших дітей американцями. Так вони хочуть цим займатися чи вони піддаватимуть всіх санкціям, хто займається у нас цією сферою діяльності? Вони чого хочуть? Вони повинні самі для себе це вирішити, чого вони хочуть», - сказав Путін.

«Нам найбільше з вами потрібно думати про себе. Потрібно займатися своєю економікою, сільським господарством, потрібно займатися підтримкою експорту, охороною здоров'я, освітою, обороноздатністю, звичайно, її підвищенням. І тоді прийде усвідомлення того, що немає ніякого сенсу формулювати якісь списки, погрожувати, лякати або намагатись стримувати наш розвиток. Ось це найголовніше, чим ми повинні займатися, керуючись відомим правилом «собака гавкає, а караван іде», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін США представив так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, стосовно яких можуть бути введені санкції.

До документа увійшли 210 осіб. У їх числі всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

До списка, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, у їх числі керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сечін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

У числі «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.