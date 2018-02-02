Іноземні партнери не повинні тиснути на Україну – Палиця

На його думку, кожен наступний кредит робить Україну ще більш залежною від зовнішніх партнерів.

Кредити від міжнародних донорів роблять Україну повністю залежною від волі іноземних партнерів. Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив член президії УКРОПу, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.

«Україна вже сидить на голці МФВ, як наркоман. Впливати на рішення керівництва держави має право тільки її народ. Закордонні партнери не повинні на нас тиснути», – наголосив Ігор Палиця.

На його думку, кожен наступний кредит робить Україну ще більш залежною від зовнішніх партнерів. Політик навів приклад, коли на вимогу МВФ український уряд підвищив ціни на газ для населення. Однак у підсумку владі довелося випрошувати у іноземців черговий кредит для забезпечення субсидіями громадян, які не мають можливості самостійно сплачувати рахунки за надвисокими тарифами.

«Влада підняла ціни на газ і потребує ще 200 мільярдів грн, за якими знову йде до МВФ. Однак фонд висуває умови: «Тепер віддайте нам свою землю, інакше ми не дамо грошей на субсидії», – підкреслив він.

На думку укропівця, МВФ тепер виступає проти підвищення мінімальної зарплати в Україні, адже європейці просто не хочуть втратити ринок дешевої робочої сили.

«Наші люди поїхали в Європу, і Європа задоволена, адже навіть китайці вже отримують вищі зарплати, ніж українці», – констатував Ігор Палиця.