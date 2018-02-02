Оголошений у розшук Корнійчук з’явився до ГПУ давати покази у справі про "вишки Бойка"

21:38, 02 лютого 2018
Політика
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Корнійчук сам здався прокуратурі / фото УНІАН

Колишній заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген Корнійчук з’явився до Генпрокуратури давати покази у справі про так звані "вишки Бойка".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Колишній заступник голови правління НАК Нафтогаз України Євген Корнейчук з’явився до ГПУ для дачі показів у провадженні щодо заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» при здійсненні закупівлі самопідіймальних бурових установок", - написала Сарган.

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Як повідомляв УНІАН, Корнійчук обіймав посаду заступника голови «Нафтогазу» в 2010-2013 роках, тобто в період, коли дочірня компанія нафтогазового холдингу «Чорноморнафтогаз» закуповувала скандально відомі «вишки Бойка».

Сьогодні, 2 лютого, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура оголосила Корнійчука в розшук. Також генпрокурор запропонував Корнійчуку добровільно здатися в руки правосуддя, що вплине на кваліфікацію його злочину.

Довідка УНІАН. Починаючи з 2014 року, Генпрокуратура веде слідство за фактом можливого заволодіння службовими особами "Чорноморнафтогазу" державними коштами в сумі 400 млн дол. у ході закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря.

За даними слідства, в 2011 році при проведенні закупівель самопідйомних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу», «Нафтогазу» були допущені грубі порушення тендерних процедур. "Чорноморнафтогаз" придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., тоді як їх ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. відповідно. Закуплені бурові платформи називають "вишками Бойка" на честь тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка.

У рамках кримінальної справи в грудні 2015 року ці вишки були заарештовані рішенням Печерського райсуду Києва, але на сьогодні вони перебувають під контролем влади РФ, яка анексувала Крим навесні 2014 року.

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Теги: #Вишки Бойка#Корнійчук розшук#Корнійчук ГПУ