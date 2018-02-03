У США мертвий гусак впав на голову мисливцю, чоловік був госпіталізований

Мисливець був госпіталізований, у нього також були відзначені пошкодження обличчя і голови.

У США мисливець був госпіталізований після того, як на нього впав мертвий гусак, повідомляє Baltimore Sun.

За даними видання, 51-річний Роберт Мейлхаммер з друзями полював біля річки Майлс. Коли над чоловіками пролетіла зграя гусей, вони стали стріляти в птахів. Один з гусей впав на голову Мейлхаммеру, після чого чоловік втратив свідомість.

Мисливець був госпіталізований, у нього також були відзначені пошкодження обличчя і голови.