У США мертвий гусак впав на голову мисливцю, чоловік був госпіталізований

05:31, 03 лютого 2018
Політика
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Мисливець постраждав за мертвого гусака / фото bloknot.ru

За даними видання, 51-річний Роберт Мейлхаммер з друзями полював біля річки Майлс. Коли над чоловіками пролетіла зграя гусей, вони стали стріляти в птахів. Один з гусей впав на голову Мейлхаммеру, після чого чоловік втратив свідомість.

Мисливець був госпіталізований, у нього також були відзначені пошкодження обличчя і голови.

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Теги: #мисливець гусак