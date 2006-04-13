Засідання Київради вестиме 24-річний друг сина Ющенка? (фото)

Новообраний мер Києва Леонід Черновецький пропонує на посаду секретаря Київради друга сина Президента Андрія Ющенка 24-річного Олеся Довгого - сина голови правління “Укртелекому” Станіслава Довгого. Як повідомило УНІАН джерело в київській міській держадміністрації, переговори мера з фракцією БЮТ щодо створення більшості в міськраді затягуються саме з цієї причини, оскільки фракція БЮТ, яка є першою за чисельністю в Київраді, бажає залишити цю посаду за собою.

Щоб провести на посаду секретаря Олеся Довгого, мер Києва начебто готовий навіть іти на союз із фракцією Партії регіонів.

Посада секретаря ради фактично є другою в Київраді після посади міського голови. Секретар веде сесії Київради в разі відсутності міського голови та виконує його обов’язки у випадку його хвороби.