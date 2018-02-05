Для нацменшин на Закарпатті потрібні винятки в адмінреформі - спецпосланець Німеччини

Віце-премєр Геннадій Зубко також підтвердив, що на Закарпатті адмінреформа матиме свої особливості, і, можливо, триватиме довше, ніж в решті регіонів.

В рамках проведення адміністративної реформи для Закарпатської області можуть зробити винятки, зваживши на інтереси етнічних груп.

Про це заявив спеціальний посланець уряду Німеччини Георг Мільбрадт в інтерв’ю "Європейській правді".

"Звичайно, в ході такої реформи треба зважати на інтереси етнічних груп. Іноді для цього можна навіть закрити очі на загальні правила об’єднання і зробити виняток, щоби залишити у складі громади тільки ті поселення, де ця меншина складає "етнічну більшість", - сказав Мільбрадт.

Він навів приклад німецької федеральної землі Саксонія, де під час проведення реформи зробили виняток для розміру сербських громад.

"Вони ненабагато менші, аніж німецькі. Ми не стали змінювати структури їхніх громад, хоча за загальними правилами мали би укрупнити їх, об’єднавши з німецькими громадами", - сказав він.

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Віце-премєр Геннадій Зубко також підтвердив, що на Закарпатті адмінреформа матиме свої особливості, і, можливо, триватиме довше, ніж в решті регіонів.

"На Закарпатті є громади, які хочуть об’єднатися, і уряд ухвалює рішення щодо їх об’єднання і затвердження цих громад спроможними. Але там є певні особливості через присутність етнічних меншин, які намагаються сформувати громади за національною ознакою", - сказав він.