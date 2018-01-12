Дискусія щодо мовної статті закону про освіту не завершена - Гриневич

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич вважає, що дискусія довкола мовної статті закону про освіту ще не закрита.

Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу".

"Я думаю, що ні (дискусія не закрита – ред.). Бо насправді, як тільки закон про загальну середню освіту з'явиться в українському парламенті, розпочнеться нова дискусія. І нам треба цей проект цієї мовної статті в законі про загальну середню освіту обговорити з усіма колами. І я боюся, що це буде виток нової спекуляції різних крайніх точок зору", – зазначила вона.

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"А нам не можна з цим законом не спішити, в зв'язку з тим, що за ним вся реформа середньої освіти. Ми готові до нових таких важких дискусій, адже це є шлях українського державотворення", – зауважила міністр.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

8 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок, згідно з яким рекомендувала українській владі збалансувати положення мовної статті.

Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 закону «Про освіту» щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні.