Тимошенко і Пазарбазіолу обговорили висновки технічної місії МВФ
17:28, 30 червня 2009Політика
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Рішення буде найближчими днями
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обговорила з головою місії МВФ Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ висновки, отримані технічною місією Міжнародного валютного фонду, яка перебувала в Україні минулого тижня.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, ці висновки будуть покладені в основу рішень, які прийматимуться найближчими днями.
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