Тимошенко і Пазарбазіолу обговорили висновки технічної місії МВФ

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обговорила з головою місії МВФ Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ висновки, отримані технічною місією Міжнародного валютного фонду, яка перебувала в Україні минулого тижня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, ці висновки будуть покладені в основу рішень, які прийматимуться найближчими днями.