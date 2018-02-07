Жителів Криму налякали маневри російської військової техніки (відео)

Одну з колон техніки супроводжували автомобілі поліції.

В окупованому РФ Криму помічено переміщення російської військової техніки.

Відповідні відеозаписи користувачі опублікували в Instagram. На одному з них можна побачити колону бронетранспорторов й політ вертольота.

На іншому відео помітна колона, імовірно, БТР-80 в супроводі автомобілів поліції.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.