Жителів Криму налякали маневри російської військової техніки (відео)
13:44, 07 лютого 2018Політика
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Одну з колон техніки супроводжували автомобілі поліції.
Очевидці опублікували відео з російською військовою технікою в Криму / Скріншот
В окупованому РФ Криму помічено переміщення російської військової техніки.
Відповідні відеозаписи користувачі опублікували в Instagram. На одному з них можна побачити колону бронетранспорторов й політ вертольота.
На іншому відео помітна колона, імовірно, БТР-80 в супроводі автомобілів поліції.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.
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