Остаточне рішення здати Крим та вивести українські війська прийняли Пашинський та Полторак - свідок у справі Януковича

Пашинський та Полторак, як випливає з копій протоколів допиту колишнього міністра оборони, прийняли рішення про виведення українських військ з Криму у 2014 році.

Адвокат екс-президента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, посилаючись на копію витягу з протоколу допиту колишнього в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха, заявив, що рішення про остаточне виведення українських військ з Криму прийняв екс-глава АП Сергій Пашинський і колишній керівник Нацгвардії, а нині міністр оборони Степан Полторак.

На своїй сторінці у Facebook Сердюк пише, що це рішення було прийнято на засіданні РНБО 23 березня 2014 року.

Читайте такожЗрадники України після втечі до РФ поширюють фейки про окупацію Криму – Турчинов

Як випливає із витягу із протоколу допиту тодішнього в.о. міністра оборони України Ігоря Тенюха, він після захоплення штабу ВМС на засіданні РНБО 23 березня 2014 року доповів обстановку щодо Криму та про результати розгортання ЗСУ в районі Широкого Лану й нібито виступив з пропозицією йти на прорив у Крим.

У відповідь, як йдеться в опублікованому Сердюком витягу, Сергій Пашинський сказав: "З міністром все ясно, він хоче війни, заслухаємо інших членів".

Одразу ж після Тенюха тоді виступив Степан Полторак, який, за словами колишнього в.о. міністра оборони, сказав: "Я пропоную з гордо піднятими знаменами виводити наші частини з Криму".

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого у суді планується допитати Ігоря Тенюха, який після втечі екс-президента і до обрання президентом Петра Порошенка виконував обов’язки міністра оборони.