Коаліційна угода: Німеччина підтримуватиме Україну в обмін на виконання певних умов

Німеччина надаватиме допомогу Україні в обмін на здійснення реформ і виконання Мінських угод.

Берлін і надалі підтримуватиме Київ, у тому числі й задля мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Такий намір містить коаліційна угода між ХДС, ХСС та СДПН щодо пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики майбутнього німецького уряду, якої було досягнуто 7 лютого.

Як повідомляє DW, текст угоди містить, зокрема, плани надавати Україні підтримку з метою повного відновлення територіальної цілісності країни, а також допомогу для посилення стабільності та подальшого суспільного розвитку.

Так само новий уряд ФРН готовий надавати кошти для відбудови Донбасу. З метою домогтися миру на Донбасі новий німецький уряд і надалі активно співпрацюватиме з Францією, наголошується в документі.

Утім, обіцяна підтримка надаватиметься Україні лише за певних умов. Йдеться насамперед про виконання Києвом своєї частини мінських домовленостей, що включає в себе й відведення важких озброєнь від лінії розмежування та встановлення справжнього режиму припинення вогню. В угоді наголошується, що за дотриманням перемир'я на Донбасі має спостерігати миротворча місія ООН.

Крім того, у Берліні й надалі розраховують, що Київ не припинить процес реформ, особливо в сфері боротьби з корупцією. Метою таких перетворень має стати всеосяжна модернізація країни, наголошується в документі. Готовність надавати Україні відповідну фінансову підтримку прив'язана до прогресу з втіленням реформ, зазначається в тексті угоди.

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Так само коаліційний договір засуджує дії Росії в Криму та на Донбасі й закликає бути пильними через нинішню російську зовнішню політику. Раніше повідомлялося що ХДС і СДПН домовилися провадити й надалі жорсткий курс щодо Росіїчерез дії Москви в Криму та Україні.

Раніше стало відомо, що під час переговорів між німецькими консерваторами та соціал-демократами було досягнуто згоди щодо коаліційної угоди. Лідер соціал-демократів Мартін Шульц має очолити міністерство закордонних справ.