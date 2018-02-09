Екс-посол США в РФ розказав, чому не можна визнавати анексію Криму

Його публікація в соцмережі викликала жваву дискусію.

Колишній посол США Макл Макфол порадив американцям, які сумніваються у нелегітимності російської анексії Криму та агресії РФ проти України, змоделювати подібну ситуацію на Америці.

Про це він написав у своєму Твітері.

"Коли американці кажуть українцям бути більш прагматичними в спілкуванні з Росією, я ставлю собі питання, наскільки прагматичними будемо ми, американці, якщо Китай анексує Гаваї, Канада вторгнеться у штат Мейн або ж Мексика підтримає сепаратистів у Каліфорнії?", - написав колишній високопоставлений дипломат.

Читайте такожСанкції за російську анексію Криму слід об'єднати з санкціями через захоплення територій Донбасу - Яценюк у Вашингтоні

Його публікація в соцмережі викликала жваву дискусію, до якої долучилися також з провокативними заявами користувачі з російськомовними іменами.

When Americans tell Ukrainians to be more pragmatic when dealing with Russia, I wonder how pragmatic we Americans would be if China annexed Hawaii, Canada invaded Maine, or Mexico supported separatists in California? — Michael McFaul (@McFaul) February 8, 2018

Майкл Макфол під час першого президентського терміну Барака Обами працював спеціальним помічником президента США з питань національної безпеки. З 2011 по 2014 рр. він очолював Посольство Сполучених Штатів в Москві.

Після звільнення з дипломатичної служби й по теперішній час Макфол працює як провідний експерт з питань Росії й американської міжнародної політики. Зараз він обіймає посаду професора політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону в одному з найпрестижніших американських університетів – у Стенфорді.