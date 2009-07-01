Яценюк хоче прописати в Конституції терміни проведення всіх виборів

Народний депутат України, лідер «Фронту змін » Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що лише всенародний референдум дасть змогу захистити Основний Закон України від політиків, “які постійно намагаються переписати його під себе”.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою на Чернігівщині.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «наше завдання - припинити спроби політиків змінити Конституцію”. “Конституція – це проект країни, а не політиків”, - додав лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що сьогодні “основне завдання - виконувати чинну Конституцію, а не внесення у неї змін”.

Як відомо, А,ЯЦЕНЮК запропонував винести на всенародне обговорення три принципи конституційної стабільності. Зокрема, будь-які конституційні зміни повинні прийматися тільки після винесення на всенародний референдум, після широкого громадського обговорення. Також необхідно гарантувати, що в разі проведення референдуму прийняті зміни будуть включені в текст Основного Закону. Політики повинні нести персональну відповідальність за втілення прийнятих під час референдуму змін.

Крім того, терміни проведення всіх виборів повинні бути гарантовані Конституцією. Їх слід чітко прописати таким чином, щоб жоден політик, який хоче самовільно продовжити свої повноваження, не міг би цього зробити.