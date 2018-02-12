За три роки Росія не виконала жодного пункту Мінських домовленостей - МЗС

10:44, 12 лютого 2018
Політика
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РФ потрібна війна і дестабілізація України / Фото УНІАН

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«12.02.15-ухвалено Комплекс заходів із імплементації Мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібна війна і дестабілізація України», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, ранцше Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію, аби вона припинила порушувати перемир'я на Донбасі та виконувала Мінські угоди.

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Теги: #Мінські домовленості#війна на Донбасі