За три роки Росія не виконала жодного пункту Мінських домовленостей - МЗС
10:44, 12 лютого 2018Політика
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Речниця МЗС наголосила, що Росії потрібна війна та дестабілізація України.
РФ потрібна війна і дестабілізація України / Фото УНІАН
Протягом трьох років Російська Федерація не виконала жодного пункту Мінських домовленостей, їй потрібна війна та дестабілізація в Україні. Про це у Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.
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«12.02.15-ухвалено Комплекс заходів із імплементації Мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібна війна і дестабілізація України», - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, ранцше Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію, аби вона припинила порушувати перемир'я на Донбасі та виконувала Мінські угоди.
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