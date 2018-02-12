Дипломат запропонував залучити Китай до врегулювання ситуації на Донбасі

На переконання дипломата, Київ має поговорити з Китаєм щодо можливих інвестицій у відновлення інфраструктури окупованого Донбасу після його повернення під український суверенітет.

Директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України, надзвичайний та повноважний посол України Сергій Корсунський пропонує залучити Китай до врегулювання ситуації на Донбасі та знайти спільні проекти, які б сприяли відновленню інфраструктури регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час експертної дискусії «Конфлікт на Донбасі у 2018 році: заморозити не можна врегулювати» сьогодні в Києві.

«Як її вирішувати (конфлікт на Донбасі – УІНАН) – значною мірою нам треба розширювати коло зовнішніх гравців, які б сприяли б цьому», - вважає він.

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«Але оскільки, цей конфлікт для нас внутрішнього виміру, нам потрібен наш внутрішній позитивний порядок денний. Чи є він у нас? Я не певний в цьому. Той закон (про деокупацію Донбасу – УНІАН), який обговорюється та приймається має певні кроки, певні напрямки. Але, якщо ми просто собі уявимо, що завтра Росія пішла з Донбасу, то що ми зробимо? Так, ми собі уявляємо, що ми робимо з кордоном і таке інше. Але в економічному плані, як ми будемо повертати те населення, яке абсолютно збочене російською пропагандою?», - додав Корсунський.

За словами дипломата, на Донбасі три чверті населення ніколи не виїжджало за межі своїх областей. «Вони собі не уявляють, що відбувається в Києві? яка його політика», - переконаний він.

Корсунський вважає, що населенню окупованого Донбасу потрібно запропонувати «позитивний порядок денний», тобто те, що Україна збирається робити з відновленням абсолютно зруйнованої інфраструктури.

«Чітко сформулювати чи ми маємо чи не маємо ресурси поновлювати, створювати робочі місця, чи ми будемо поновлювати роботу металургійного, індустріального, енергетичного комплексу в тій моделі, яка була. Чи ми бачимо Донбас якось інакше. Це все питання, які нам треба буде вирішувати, як тільки суверенітет над Донбасом буде поновлений», - додав дипломат.

«Якщо казати про розширення кола зовнішніх гравців, ми спираємося завжди на одних і тих же. Ми маємо «норманський формат», плюс Євросоюз і, звичайно, США. Мені здається, що за сьогоднішніх умов ми абсолютно не враховуємо фактор Китаю, який здебільшого підтримує Росію в Радбезі ООН. Якщо ми будемо просувати наше бачення миротворців, то нам потрібно буде добиватися в Раді безпеки ООН консенсусу», - додав він.

Корсунський нагадав, що «в коаліційній угоді Німеччині з’явився запис, що вона готова інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу».

Він вважає, що про це так само варто поговорити з Китаєм. «Знайти проекти, які будуть у нас в пакеті з іншими проектами для того, щоб, коли Донбас повернеться, щоб, в тому числі, китайські компанії взяли в цьому участь», - пропонує дипломат.

На його переконання, Китай проводить дуже прагматичну зовнішню політику і якщо з’явиться економічний інтерес, слід очікувати, що і на політичному рівні позиція Пекіна зміниться.