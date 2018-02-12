Дипломат запропонував залучити Китай до врегулювання ситуації на Донбасі

13:59, 12 лютого 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України, надзвичайний та повноважний посол України Сергій Корсунський пропонує залучити Китай до врегулювання ситуації на Донбасі та знайти спільні проекти, які б сприяли відновленню інфраструктури регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час експертної дискусії «Конфлікт на Донбасі у 2018 році: заморозити не можна врегулювати» сьогодні в Києві.

«Як її вирішувати (конфлікт на Донбасі – УІНАН) – значною мірою нам треба розширювати коло зовнішніх гравців, які б сприяли б цьому», - вважає він.

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«Але оскільки, цей конфлікт для нас внутрішнього виміру, нам потрібен наш внутрішній позитивний порядок денний. Чи є він у нас? Я не певний в цьому. Той закон (про деокупацію Донбасу – УНІАН), який обговорюється та приймається має певні кроки, певні напрямки. Але, якщо ми просто собі уявимо, що завтра Росія пішла з Донбасу, то що ми зробимо? Так, ми собі уявляємо, що ми робимо з кордоном і таке інше. Але в економічному плані, як ми будемо повертати те населення, яке абсолютно збочене російською пропагандою?», - додав Корсунський.

За словами дипломата, на Донбасі три чверті населення ніколи не виїжджало за межі своїх областей. «Вони собі не уявляють, що відбувається в Києві? яка його політика», - переконаний він.

Корсунський вважає, що населенню окупованого Донбасу потрібно запропонувати «позитивний порядок денний», тобто те, що Україна збирається робити з відновленням абсолютно зруйнованої інфраструктури.

«Чітко сформулювати чи ми маємо чи не маємо ресурси поновлювати, створювати робочі місця, чи ми будемо поновлювати роботу металургійного, індустріального, енергетичного комплексу в тій моделі, яка була. Чи ми бачимо Донбас якось інакше. Це все питання, які нам треба буде вирішувати, як тільки суверенітет над Донбасом буде поновлений», - додав дипломат.

«Якщо казати про розширення кола зовнішніх гравців, ми спираємося завжди на одних і тих же. Ми маємо «норманський формат», плюс Євросоюз і, звичайно, США. Мені здається, що за сьогоднішніх умов ми абсолютно не враховуємо фактор Китаю, який здебільшого підтримує Росію в Радбезі ООН. Якщо ми будемо просувати наше бачення миротворців, то нам потрібно буде добиватися в Раді безпеки ООН консенсусу», - додав він.

Корсунський нагадав, що «в коаліційній угоді Німеччині з’явився запис, що вона готова інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу».

Він вважає, що про це так само варто поговорити з Китаєм. «Знайти проекти, які будуть у нас в пакеті з іншими проектами для того, щоб, коли Донбас повернеться, щоб, в тому числі, китайські компанії взяли в цьому участь», - пропонує дипломат.

На його переконання, Китай проводить дуже прагматичну зовнішню політику і якщо з’явиться економічний інтерес, слід очікувати, що і на політичному рівні позиція Пекіна зміниться.

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Теги: #Китай#ситуація на Донбасі