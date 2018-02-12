Росія піде на поступки щодо миротворців за однієї умови – експерт

Водночас, політолог не виключає замороження конфлікту, що дуже вигідно Росії, тому що ОРДЛО буде постійний важелем впливу на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

На майбутній зустрічі Волкера і Суркова може обговорюватися можливість виключення певних прізвищ і компаній з чорного кремлівського списку, послаблення санкцій в обмін на поступки Росії Заходу і Україні щодо миротворців.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

Як зауважує політолог, введення миротворців на Донбас підтримують усі. Проблема в умовах. Тут основна суперечка між Росією, Заходом і Україною. Тому від Росії можуть вимагати певних поступок з ключових питань – введення миротворчого контингенту по всій окупованій території і повернення контролю над україно-російським кордоном.

"Компроміс із Росією щодо розміщення миротворців по всій території Донбасу може бути знайдено. Але питання контролю за україно-російським кордоном для Росії ключове. Для Москви це стратегічне питання, щоб утримувати ОРДЛО під своїм контролем і для дестабілізаційного впливу на Україну", – наголошує Постоловський.

За словами експерта, зараз складно сказати, як розвиватиметься ситуація найближчим часом. Є чутки, що Суркова хочуть замінити на когось іншого, оскільки він не справляється зі своїми функціями. Але, на переконання Постоловського, питання не в Суркові, а в принципових категорично протилежних позиціях України, США і Росії щодо шляхів вирішення конфлікту на Донбасі. Чи погодиться Путін на такі умови, невідомо.

Водночас, політолог не виключає замороження конфлікту, що дуже вигідно Росії, тому що ОРДЛО буде постійний важелем впливу на внутрішньополітичну ситуацію в Україні. І це додатковий суттєвий аргумент у переговорах із Заходом.

Читайте такожКонфлікт на Донбасі навряд чи буде припинений без миротворців - Геращенко

"Для США замороження конфлікту на Донбасі неприйнятне. У Вашингтоні розуміють, що тоді про будь-який позитивний розвиток України – боротьбу з корупцією, економічне зростання можна забути. Ця гниюча рана не дозволить нам розвиватися. Виникає питання: що робити взагалі з Україною? Україна вже ніколи не буде з Росією, але є питання щодо євроінтеграції. Є ризик, що Україну просто зроблять буферною зоною між ЄС і Росією", – зауважив Сергій Постоловський.

Сьогодні, наголошує експерт, важливо, що діалог щодо врегулювання ситуації на сході України продовжується, і йде пошук рішення.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що чергова зустріч між спецспердставником Держепу США Куртом Волкером та радником президента Росії Владиславом Сурковим щодо розміщення миротворців на Донбасі може відбутися в березні. Говоритимуть про умови введення миротворців на Донбас.

В Росії висунули свої пропозиції: миротворці мають бути лише як охорона спостерігачів ОБСЄ, а не повністю контролювати окуповані території, включно з непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Таку пропозицію зі сторони США та України у Росії називають "спробою залити старе вино у нові міхи" і переконують, що таким чином офіційний Київ не планує виконувати мінські домовленості.