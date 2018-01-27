Миротворці на Донбасі: Сурков назвав нову позицію США "конструктивною"

У питаннях гуманітарного характеру думки РФ і США збігаються повністю.

Помічник президента Росії Владислав Сурков назвав нову пропозицію США щодо розгортання місії миротворців ООН на Донбасі більш конструктивною і реалізовною, ніж раніше.

Таку думку він висловив після зустрічі зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером, передає "ТАСС".

"Основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. Американці на цей раз привезли набагато більш конструктивні пропозиції. "Дубайський пакет" американських напрацювань, на відміну від "белградського", в цілому виглядає цілком реалізовним. У всякому випадку, на перший погляд", - сказав Сурков.

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Він зазначив, що головною перевагою пропозиції є поетапний план розгортання місії одночасно з реалізацією Мінських угод.

"Це збалансований підхід, якого ми весь час добиваємося. Ми його уважно вивчимо і своєчасно дамо відповідь. Після чого запросимо Курта і його колег на нову зустріч", - додав помічник Путіна.

Також Курт Волкер разом із Сурковим обговорили гуманітарні питання, серед яких обмін заручниками, відкриття додаткових пунктів пропуску, мобільний зв'язок тощо. У Кремлі заявляють, що у цих питаннях думки обох сторін збігаються.

Раніше у Москві заявляли, що не очікують результатів від зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту США по Україні.