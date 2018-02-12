Доповідь ООН: на Донбас необхідно відправити 20 тисяч миротворців

Миротворці повинні бути солдатами з країн, що не входять в НАТО, відзначили в ООН.

ООН опублікувала доповідь, згідно з якою для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно 20 тисяч миротворців. Вони повинні бути солдатами з країн, що не входять в НАТО, зазначили в організації.

Як пише Reuters з посиланням на доповідь, для врегулювання конфлікту потрібні 20 тисяч миротворців, а також чотири тисячі поліцейських. Це дозволить провести місцеві вибори згідно з Мінськими угодами, після яких Київ зможе взяти російсько-український кордон під повний контроль і почати виведення важкої техніки з регіону.

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"Для проведення операції потрібно набирати бійців в деяких європейських країнах, наприклад Швеції, державах, які мають досвід миротворчої діяльності, на кшталт Бразилії, а також у країнах, яким довіряє Росія, наприклад в Білорусі", - заявив автор доповіді, експерт у справах ООН в Колумбійському університеті в США Річард Гауен.

"Якщо досить швидко відправити «в поля» досить серйозні сили, можна буде провести вибори протягом 12 місяців після введення миротворців. Після цього вони залишаться в спірній області ще два роки, поки все заспокоїться", - стверджує автор доповіді. Він зазначив, що на введення 50 тисяч чоловік не погодиться Росія.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білорусі заявили про готовність відправити миротворців на Донбас.