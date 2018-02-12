"Думали, почалася війна": у столичному ресторані розповіли про затримання Саакашвілі (відео)

Хто проводив затримання, для адміністрації ресторану не зрозуміло.

Невідомі у масках та зі зброєю "налетіли" на ресторан, затримали лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі та швидко поїхали.

Про це повідомили в адміністрації ресторану "Сулугуні", де відбулось затримання, передає "Українська правда".

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"Саакашвілі та ще людей п'ять із ним обідали на другому поверсі ресторану, коли увірвались люди в масках, з автоматами. Його швидко затримали та поїхали", - сказала адміністратор.

Жінка зазначила, що все відбулось "за три хвилини". Хто проводив затримання, для адміністрації ресторану не зрозуміло.

За її словами, більше нікого, окрім Саакашвілі, не затримували.

У мережі з'явилися відеозаписи затримання опального політика. Їх виклав у Facebook куратор проекту "Сулугуні" Андрій Задорожний. Він пише, що у закладі подумали, що "почалася війна".

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали у столичному ресторані "Сулугуні".