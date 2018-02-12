Саакашвілі вилетів до Польщі - ЗМІ

Політик відлетів чартерним рейсом близько 16:00 за київським часом.

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, затриманий напередодні, вилетів до Польщі 12 лютого близько 16:00.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua. За їхніми даними, політик відлетів чартерним рейсом близько 16:00 за київським часом.

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Джерела також повідомляють, що це не депортація, а реадмісія - повернення нелегала до країни, звідки він нелегально прибув.

Як повідомляв УНІАН, соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав у Facebook: "Міхеїла Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" (провулок Музейний, 10): три буси "Фольксваген", номерні знаки АА (номер одного з них - АА0121СН). Всі їдемо туди!".

Разом з тим, Сакварелідзе не уточнив, представники якої правоохоронної структури проводили затримання.

В СБУ, Генпрокуратурі, МВС та УДО заявили, що до затримання Саакашвілі не мають стосунку.