Саакашвілі вилетів до Польщі - ЗМІ

17:10, 12 лютого 2018
Політика
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Саакашвілі вилетів з України, повідомляють ЗМІ / фото УНІАН

Про це повідомляють  джерела ТСН.ua. За їхніми даними, політик відлетів чартерним рейсом близько 16:00 за київським часом.

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Джерела також повідомляють, що це не депортація, а реадмісія - повернення нелегала до країни, звідки він нелегально прибув. 

Як повідомляв УНІАН, соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав у Facebook: "Міхеїла Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" (провулок Музейний, 10): три буси "Фольксваген", номерні знаки АА (номер одного з них - АА0121СН). Всі їдемо туди!".

Разом з тим, Сакварелідзе не уточнив, представники якої правоохоронної структури проводили затримання.

В СБУ, Генпрокуратурі, МВС та УДО заявили, що до затримання Саакашвілі не мають стосунку.

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Теги: #затримання Саакашвілі#Саакашвілі затримали#реадмісія Саакашвілі