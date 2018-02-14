Порошенко порівняв радянське вторгнення в Афганістан з агресією Росії проти України

13:27, 14 лютого 2018
Політика
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УНИАН

Читайте такожУкраїнський міністр назвав "кремлівську доповідь" останнім попередженням для РосіїПро це Порошенко повідомив на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди відзначення 29-ї річниці виведення військ з Афганістану сьогодні у Києві.

«Понад сотню разів протягом останніх п’ятдесяти років в різних куточках планети спалахували війни та військові конфлікти різної ступеню інтенсивності. Вони точилися далеко за межами бездержавної на той час України, але у більшості з них брали участь і наші співвітчизники-українці», - заявив він.

«На догоду імперським амбіціям колишнього СРСР наші земляки втрачали свої життя й здоров’я», - додав глава держави.

На переконання Порошенка, усвідомлення цього наприкінці восьмидесятих стало одним із каталізаторів руху за відновлення незалежності України.

«Двадцять дев’ять років тому останній солдат залишив землю Афганістану і закінчилася радянська кампанія, хоча наслідки грубого радянського втручання, варто зауважити, ця давня ісламська країна відчуває й понині. Після цього була російська агресія у Придністров’ї в Молдові, події в Баку, агресія проти Грузії, зараз – агресія проти України і, до речі, події в Сирії – це яскраво демонструє сутність колись радянської, а тепер «російської імперії», в цьому вся агресивна сутність Москви», - заявив Порошенко.

Довідка УНІАН. 15 лютого 1989 року було завершено виведення «обмеженого контингенту радянських військ з території Афганістану.

15 лютого в Україні встановлено День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

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Теги: #Росія#Порошенко#Афганістан