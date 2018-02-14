На переконання Порошенка, війна СРСР в Афганістані, агресія Росії в Молдові, Грузії, Україні та події в Сирії свідчать про агресивну сутність Москви.

Президент Петро Порошенко порівняв радянське вторгнення в Афганістан з агресією Росії проти України.

Читайте такожУкраїнський міністр назвав "кремлівську доповідь" останнім попередженням для РосіїПро це Порошенко повідомив на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди відзначення 29-ї річниці виведення військ з Афганістану сьогодні у Києві.

«Понад сотню разів протягом останніх п’ятдесяти років в різних куточках планети спалахували війни та військові конфлікти різної ступеню інтенсивності. Вони точилися далеко за межами бездержавної на той час України, але у більшості з них брали участь і наші співвітчизники-українці», - заявив він.

«На догоду імперським амбіціям колишнього СРСР наші земляки втрачали свої життя й здоров’я», - додав глава держави.

На переконання Порошенка, усвідомлення цього наприкінці восьмидесятих стало одним із каталізаторів руху за відновлення незалежності України.

«Двадцять дев’ять років тому останній солдат залишив землю Афганістану і закінчилася радянська кампанія, хоча наслідки грубого радянського втручання, варто зауважити, ця давня ісламська країна відчуває й понині. Після цього була російська агресія у Придністров’ї в Молдові, події в Баку, агресія проти Грузії, зараз – агресія проти України і, до речі, події в Сирії – це яскраво демонструє сутність колись радянської, а тепер «російської імперії», в цьому вся агресивна сутність Москви», - заявив Порошенко.

Довідка УНІАН. 15 лютого 1989 року було завершено виведення «обмеженого контингенту радянських військ з території Афганістану.

15 лютого в Україні встановлено День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.