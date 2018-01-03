Чалий: рішення США про продаж Україні зброї - це сигнал, що агресія Росії матиме адекватну відповідь

Рішення США про продаж Україні протитанкових ракетних комплексів - це сигнал, що будь-яка агресія Російської Федерації матиме адекватну відповідь. Про це посол України в США Валерій Чалий сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Читайте також"Сила стримує агресора": посол України привітав рішення США про постачання зброї до України"Я думаю, основна причина, це те, що почули наш сигнал, і я, як посол завжди на зустрічах з політиками в Конгресі, але і з Адміністрацією (Дональда Трампа) говорив, що наш досвід цієї гібридної війни з Росією показує, якщо ви демонструєте слабку позицію, агресор іде далі, і якщо ви демонструєте силу, відкривається можливість для дипломатичної роботи того ж посла Волкера, який дуже добре працює, але не маючи такого потужного сигналу, Росія просто не хоче сідати за стіл переговорів, і далі робити кроки на зустріч", - сказав Чалий.

"Це сигнал. Це питання не тільки в тому, які види озброєнь прийдуть, хоча це також підсилює нашу обороноздатність. Головне - це чіткий сигнал Сполучених Штатів: будь-яка агресія, будь-яка спроба зруйнувати міжнародний порядок, який встановився за собою буде мати адекватну відповідь", - сказав Чалий.

Крім того, посла запитали, чи чують в Києві вимоги Вашингтона щодо реальної боротьби з корупцією та підтримки антикорупційних органів.

Так, за його словами, "зараз десь на 95% співпадають наші ключові завдання найближчого часу з тими вимогами чи порадами, які звучать з Вашингтона". "І звучать вони з однієї причини, тому що Сполучені Штати дійсно нам допомагають не тільки по програмі оборонної безпеки, але і реформування України", - додав він.

"Ви знаєте, що скоротилась дуже серйозно допомога всім країнам світу і Україна зараз отримує 50% від всього, що йде в Євразію. І тому, звичайно, звучать ці вимоги. Хоча це наше завдання. Тому наші цілі співпадають. Питання в темпах, питання в тому, як це зробити, і в цьому інколи дуже важливо і пояснювати партнерам, і чути звичайно", - сказав Чалий.

У цьому зв'язку дипломат запевнив, що вище керівництво України чує всі сигнали, які надходять з Вашингтона.

"Мої сигнали можуть навіть жорсткіші бути, ніж те, що звучить політично, і у нас дуже довірливий діалог, і ми виходимо часто з цих ситуацій. Я думаю, що це те. що і буде далі. Треба просто вміти робити вчасні ті кроки, які потрібно", - сказав Чалий.

Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу ABC News з посиланням на різні джерела в Держдепартаменті США, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може погодити план продажу Україні протитанкових ракетних комплексів. Зокрема, зазначалося, що загальний об'єм оборонного пакету на суму $47 млн включатиме продаж 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Своєю чергою після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США переступили межу і «розпалюють війну».