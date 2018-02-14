Угорська меншина відмовилася від консультацій щодо мови освіти

Наступний раунд мав відбутися 14 лютого, його називали ключовим.

Представники угорської меншини повідомили, що не братимуть участі у консультаціях щодо мови освіти, які були заплановані на 14 лютого.

Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич на засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда".

Міністр нагадала про заплановану зустріч із представниками меншини, присвячену пошуку шляхів виходу із кризи, пов’язаної з мовною нормою закону про освіту. "Ми ведемо консультації з угорською громадою. Вже були зустрічі в Берегово, в Ужгороді і в Києві", - нагадала вона.

Наступний раунд мав відбутися 14 лютого, його називали ключовим.

"Сьогодні мали продовжуватися ці консультації, але лідери угорської громади повідомили, що вони не братимуть участі у цих консультаціях через подання депутатів Опозиційного блоку до Конституційного суду", - заявила вона.

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Джерела в МОН підтвердили, що напередодні запланованих консультацій три з трьох організацій меншин, які опікуються мовним питанням, одночасно повідомили, що не братимуть участі у зустрічі.

"Ми бачимо затягування процесу", - додала міністр.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагає від України утриматися від реалізації освітнього закону до узгодження із закарпатськими угорцями усіх деталей щодо навчання мовами національних меншин.