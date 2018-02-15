Труханов дізнався у грудні про план вручити йому підозру і одразу виїхав за кордон – САП

З 19 грудня мер Одеси постійно перебував або у відрядженні, або у відпустці аж до вчорашнього дня.

Мер Одеси Геннадій Труханов був обізнаний про плани детективів Національного антикорупційного бюро України вручити йому підозру ще в грудні 2017 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це, представляючи у Солом’янському районному суді міста Києва клопотання про обрання запобіжного заходу Труханову у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 50 млн грн, заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

«У протоколі в результаті здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж також зазначено, що особа обізнана про зазначені події і ця особа – Труханов Геннадій Леонідович», - заявив він.

За словами прокурора Кравченка, саме після цього мер Одеси постійно перебував або у відрядженні, або у відпустці аж до вчорашнього дня.

«Саме після того, коли стало відомо пану Геннадію Леонідовичу про те, що планується оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, він вжив всіх можливих заходів для того, щоб 19 грудня 2017 року виїхати за кордон і повернутися вчора. 19 грудня і 14 лютого – майже два місяці пан Геннадій Леонідович перебував за кордоном і на моє глибоке переконання саме з метою ухилення від прийняття участі у такій процесуальній дії - як оголошення про підозру», - сказав прокурор.

Зокрема, прокурор САП уточнив, що з 19 по 23 грудня 2017 року Геннадій Труханов перебував у відрядженні в Стамбулі, з 26 грудня 2017 року по 18 січня 2018 року він перебував у відпустці, а після цього до вчорашнього дня ще у декількох закордонних відрядженнях.