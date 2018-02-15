Суд розпочав обрання запобіжного заходу меру Одеси Труханову (наживо)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати Труханову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Солом’янський районний суд Києва почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову, підозрюваному у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати Труханову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

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Суддя задовольнив прохання адвоката підозрюваного Олександра Лисака та дозволив Труханову перебувати не в клітці, а біля захисника.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.

Трансляція Радіо Свобода

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, сторона обвинувачення просить суд обрати запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 30 млн грн заступнику Труханова і застави у розмірах по 10 млн грн іншим фігурантам провадження.