Литвин: навряд чи парламент проголосує за міністра закордонних справ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сумнівається в тому, що парламент проголосує за обрання Олега ШАМШУРА міністром закордонних справ України. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Відповідаючи на запитання, які шанси того, що ВР проголосує за кандидатуру О.ШАМШУРА В.ЛИТВИН сказав: “Скажу відверто, шанси невеликі”. “І я думаю, не варто було б людину просто принижувати, тим більше, наскільки я можу судити, він не має бажання обійняти цю посаду”, - додав В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради України вважає, що під час призначення міністра закордонних справ та міністра оборони, кандидатури яких до парламенту вносить Президент України, мають бути підтримані. “Верховна Рада України має приймати ці пропозиції Президента України як даність, оскільки він несе відповідальність за зовнішньополітичний курс і за оборонну сферу, тому треба дати можливість реалізувати його бачення у цих питаннях”, - наголосив В.ЛИТВИН.

Повний текст інтерв’ю з В.ЛИТВИНОМ буде розміщене на сайті УНІАН.