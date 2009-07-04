Кредит на $4 мільярди Нафтогазу організує близька до Путіна компанія?

Юлія Тимошенко змушує "Нафтогаз України" взяти кредит розміром 4 мільярди доларів у компаній, близьких до Володимира Путіна. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на підготовлений у Москві проект відповідного договору, який потрапив у розпорядження редакції.

"Нафтогаз України" поставлений сьогодні в умови, в яких змушений буде брати кредит, оскільки фракції Партії регіонів та БЮТ фактично заблокували роботу Верховної Ради у п`ятницю, і парламент не зміг включити до порядку денного питання про збільшення статутного фонду НАК, нагадує видання.

Організувати фінансування, відповідно до договору, має російська інвестиційна компанія "Тройка Діалог", яка вважається близькою до російського уряду, причому умови договору складені таким чином, що більша частина коштів має бути залучена від російських банків.

За роботу з організації кредиту "Тройка Діалог" отримає комісію в 1,25% від суми позики та відшкодування будь-яких витрат (включно із різноманітними податками), які будуть документально оформлені. Також Нафтогаз має взяти на себе оплату будь-яких радників, яких вважатиме за необхідне залучити до процесу “Тройка діалог”, причому розмір такої оплати жодним чином не регламентується. На додачу до цього “Тройка діалог” хоче надавати Нафтогазу послуги з організації кредиту виключно на умовах ексклюзивності. Підписавши угоду з наближеною до Путіна компанією, Нафтогаз сам себе позбавить права “без письмової згоди (“Трійки діалог”) проводити будь-які переговори та/або наймати будь-яких інших консультантів, радників, менеджерів, координаторів...” Також Нафтогаз не матиме змоги без згоди з російської компанії випускати цінні папери, пов’язані із питаннями залучення кредиту, або керувати такими паперами.

Згідно з інформацією джерел "Економічної правди", підписання договору приурочене до 7 липня, коли минає термін сплати "Нафтогазом України" за газ, отриманий у червні.

Сума кредиту, яка складає 4 мільярди доларів, за даними Європейської комісії є завищеною, пише видання, оскільки, за підрахунками ЄК, для закупівлі газу вистачить 2 мільярди. Проте, йтиметься саме про чотири. Також угода передбачає організацію невідкладного кредиту у розмірі 1,5 мільярдів доларів, які будуть погашені після надходження основних коштів.

За інформацією джерел Економічної правди, тільки частина цієї суми буде негайно спрямована на підготовку до опалювального сезону. Куди піде решта коштів - незрозуміло.