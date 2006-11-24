Чалий заявив, що Ющенко одноосібно керує зовнішньополітичним курсом

Заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ наголошує, що Президент України одноосібно здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на міжнародній конференції «Зовнішня політика України в умовах нового формату влади: стан, пріоритети та імідж за кордоном».

За словами О.ЧАЛОГО, зараз «нам не потрібні емоції, а потрібно подивитись - що визначає Конституція у сфері зовнішньої політики». О.ЧАЛИЙ підкреслив, що Президент стоїть виключно на конституційних нормах. За його словами, відповідно до Конституції, Верховна Рада визначає засади зовнішньої політики і робить це у формі законів. О.ЧАЛИЙ підкреслив, що на сьогодні не було жодного випадку, коли б Президент порушив цю конституційну норму і, відповідно, немає жодних скарг від будь-яких органів державно влади на протизаконні дії Президента у цій сфері.

Разом з тим заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що відповідно до Конституції, глава держави одноосібно здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, а Кабінет Міністрів забезпечує здійснення зовнішньої політики держави. О.ЧАЛИЙ підкреслив, що відповідно до Конституції, ці повноваження виконує не особисто прем’єр-міністр, а саме Кабінет Міністрів як конституційний орган.

Заступник глави Секретаріату Президента зазначив, що після конституційної реформи «жодна літера» Основного Закону щодо сфери зовнішньої політики не змінилась. За його словами, Президент має зважати на ситуацію в парламенті, зважати на позицію уряду, однак разом з тим остаточне рішення щодо сфери зовнішньої політики приймає він особисто. О.ЧАЛИЙ зауважив, що свою зовнішню політику Президент проводить і здійснює у формі указів.

Разом з цим О.ЧАЛИЙ застеріг уряд та інші органи державної влади від невиконання цих документів. За його словами, якщо якийсь орган державної влади не згоден з позицією Президента, викладеною у його указах, він має право оскаржити його у Конституційному Суді. Однак, за словами О.ЧАЛОГО, у разі невиконання і неоскраження рішень Президента, він має «достатньо важелів для реалізації своєї позиції».