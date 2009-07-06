Литвин: внесення змін в Конституцію до виборів Президента виключено

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виключає можливість внесення змін до Конституції України до президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні Паволом ГАМЖІКОМ, який нещодавно приступив до своїх обов’язків.

Зокрема, окреслюючи ситуацію, що склалась довкола внесення змін до Конституції України, голова ВР заявив, що «до виборів Президента України це виключено».

На його думку, необхідно «визначити спочатку дорожню карту, котра б склала для світу уявлення, як буде розвиватись країна». Для цього необхідно, «щоб і Президент, і більшість у парламенті, і опозиція, і уряд склали план невідкладних дій», сказав В.ЛИТВИН.

На його переконання, «потрібно визначити спочатку, в якому стані перебуває країна, з’ясувати реальний стан речей, потім вирішити питання з кадрами, які потрібні для розв’язання поставлених завдань, а потім - визначити, яке потрібно законодавче забезпечення, в тому числі і Конституція». «Така послідовність дій дозволить людям навіть найбільш радикальні новації сприймати більш спокійно», - сказав він.

«Ахілесовою п’ятою» країни голова Верховної Ради назвав «революційну зневагу до закону». В.ЛИТВИН підкреслив, що «українська Конституція не вмонтована в систему влади - вона не виконується». Це, на його думку, пояснюється відсутністю правової культури у суспільстві, тому немає впевненості у тому, що інша Конституція буде виконуватись. У той же час він не виключає, що «після президентських виборів політикум повернеться до розгляду змін до Основного закону».