Ющенко: президентські вибори-2010 важливіші за вибори 2004 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що президентські вибори в Україні 2010 року є більш важливими для країни, ніж вибори 2004 року.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю австрійському виданню «Ді Прессе», що опубліковане на сайті Президента України.

“Вибори 2010 року є важливішими, ніж ті, що відбулись під час Революції 2004 року. Тоді панувала ясність у розмежуванні двох систем оцінок. Ми боролися не за перемогу, а за чесні вибори і повагу до закону”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Сьогодні ж, за його словами, “ми бачимо, що корпоративні інтереси ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА можуть домінувати на виборах”.

На думку В.ЮЩЕНКА, “жоден із них не думає, куди ітиме Україна з такими цінностями". “Замість того, вони зосередились на змінах до Конституції, які є загрозою здобуткам демократії”, - зазначив Президент України.