Яценюк розшифрував свої бігборди

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не працює з політтехнологами.

Про це він сказав учора у програмі «Свобода» на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання щодо його співпраці з «трьома російськими політтехнологами, які є авторами ідеї про Україну трьох сортів».

«Я ніколи не працював з політтехнологами, мені ніколи не писали доповідей, текстів, тому в мене нічого ніколи не пропало на суфлері», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, «не може лідер працювати під дудку політтехнологів». При цьому політик додав, що радиться з багатьма людьми, бо «таким є процес прийняття рішень».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що він «не російський і не проамериканський проект, а ЯЦЕНЮК – це український проект».

Він нагадав, що «історію про ФІРТАША (йдеться про заяви щодо нібито фінансування бізнесменом Дмитром ФІРТАШЕМ громадянського руху «Фронт змін», який очолює А.ЯЦЕНЮК – УНІАН) було розказано прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО».

«Я так розумію, що вона про це знає. Якщо ФІРТАШ передав якісь гроші ТИМОШЕНКО для ЯЦЕНЮКА, то нехай ТИМОШЕНКО внесе їх на рахунок «Фронту змін», і я публічно про це скажу», - зазначив він.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК переконаний, що проти нього «буде боротися і Ю.ТИМОШЕНКО, і В.ЯНУКОВИЧ, оскільки стара консервативна частина ніколи не здасть владу».

Як зазначив один з присутніх на ефірі політтехнологів, бігборди з агітацією за А.ЯЦЕНЮКА є дуже дивними, оскільки зверху написано «Врятуємо Україну», а внизу - «Арсеній», а «з латини «арсен» - це сіра металічна отруйна субстанція». Політтехнолог запитав, чи не означає це, що «Фронт змін» «буде рятувати Україну миш’яком»?

У відповідь А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на плакатах намальовано те, що «реально є в Україні, оскільки в країні сьогодні прикордонний стан, і ми на межі економічного колапсу і політичного протистояння». При цьому політик підкреслив, що «в таблиці Менделєєва йдеться про арсеніум, а не про «арсена», нагадавши, що «колись саме миш’яком лікували, отже ми вилікуємо всіх, кого треба вилікувати».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що під час виборчої кампанії хоче «замалювати і біло-голубий, і помаранчевий колір двома відрами фарби – блакитним і жовтим, бо у нас більше в Україні немає інших кольорів».