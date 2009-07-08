Тимошенко: на сьогодні Україна закачала в ПСГ 20 млрд. кубів газу

На сьогодні в підземні сховища газу (ПСГ) України закачано 20 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, за 1,1 млрд. кубометрів російського газу, закачаного в червні, Україна заплатила понад 300 млн. дол.

Прем`єр-міністр зазначила, що зараз зі сховищ частково викачується раніше імпортований газ для поточного споживання і в той же час продовжується закачування газу в сховища.

«Ми готуємося до зими, ми готуємося до стабільної роботи газотранспортної системи, і, безперечно, ми готуємося до того, щоб забезпечити українських споживачів природним газом на 2009-2010 роки», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» наприкінці червня заявив, що продовжує підготовку до опалювального сезону відповідно до визначеного компанією графіка. «Станом на 24 червня в підземні сховища газу (ПСГ) закачано 19,25 млрд. куб. метрів газу, що на 1 млрд. куб. метрів більше, ніж за аналогічні періоди 2007 і 2008 рр.».