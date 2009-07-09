Литвин назвав годину Х - регіонали відреагували без ентузіазму
08:15, 09 липня 2009Політика
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ВР, можливо, запрацює сьогодні о 12-й
Верховна Рада, можливо, запрацює сьогодні о 12-й годині.
Цей час для голосування законопроекту про мінімальну зарплату запропонував спікер.
До того часу документ від опозиції має пройти погодження у бюджетному комітеті. Але регіонали на таку пропозицію відреагували без ентузіазму. Вони погоджуються розблокувати трибуну лише коли отримають гарантії позитивного голосування. Але коаліція їх не дає. За підрахунками уряду, на підвищення мінімальної зарплати цього року треба понад 40 мільярдів гривень. Опозиція запевняє, що вартість їхнього закону менше 16 мільярдів гривень.
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