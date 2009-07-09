Києву загрожує страйк сміттярів - Шкіряк

Через заборгованість київської влади перед компаніями, що займаються вивезенням сміття, - а це близько 32 млн. грн., підприємці готові влаштувати страйк. Про це заявляє лідер Громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГО, за його словами, Київ сьогодні "має всі шанси захлинутися в побутових відходах. Через заборгованість київської влади перед компаніями, що займаються вивезенням сміття (а це близько 32 млн. грн.), підприємці готові влаштувати страйк".

З.ШКІРЯК упевнений, що й без подібних акцій чиновники чудово обізнані про проблему, але не поспішають її вирішувати. "Напевно, влада «поворушиться» лише тоді, коли перевізники почнуть звозити все сміття безпосередньо до будівлі на Хрещатику, 36. Зупинка вивезення сміття загрожує справжньою екологічною катастрофою", - зазначив лідер «Нового Києва».

При цьому він назвав ще дві проблеми, "без вирішення яких і так не дуже доглянута столиця перетвориться на житло для бомжів".

За словами З.ШКІРЯКА, "практика латання гнилих труб рано чи пізно призведе до паралічу всієї системи водопостачання. Адже програма з водопровідного й каналізаційного господарства Києва, затверджена на період 2004-2010 років, виконана лише на 12,5%. А всього на її реалізацію розраховувалося витратити 1,9 млрд. грн.".

При цьому київські чиновники, зазначив політик, "очевидно, ховають голову від проблем, внаслідок чого тільки частішають прориви труб, а як наслідок – затоплюються будинки й автостоянки, а машини «заїжджають» під асфальт. Я вже не говорю про якість тієї води, що тече з кранів. То куди зникли гроші на капітальний ремонт інфраструктури, й чи були вони взагалі виділені?".

Ще одна проблема - реконструкція станції аерації в Бортничах. "Я навіть не хочу прогнозувати, що може статися внаслідок аварії на захисних дамбах на мулових полях станції. При цьому міська влада вже встигла розтрубити, що цього року нам не слід чекати навіть розробки проекту реконструкції, мовляв, 32 млн. грн. для цього буде недостатньо. Мені не хочеться вірити, що прорив міської каналізації буде головним подарунком киянам від столичної влади під завісу її повноважень", - зазначив З.ШКІРЯК.