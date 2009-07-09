Людям Луценка страшно ходити до ВР - там сидить «до безтями лютий» Шуфрич

Народний депутат Катерина ЛУК’ЯНОВА (“Наша Україна – Народна самооборона”) звернулася до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою порушити кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України – «хуліганство», - проти народного депутата Нестора ШУФРИЧА, який 8 липня з хуліганських мотивів наніс тілесні ушкодження депутату Сергію ЛЬОВОЧКІНУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

У своїй заяві Лук’янова послалася на науковий коментар до Кримінального кодексу України: «Хуліганський мотив — це прагнення особи до самоствердження, самовиразу себе в зухвальстві, неповазі до інших, що притаманне людині з нестримним і вкрай розбещеним егоїзмом; це спосіб самовиразу хама, варвара, дикуна. В основі хуліганських спонукань лежать розгнузданий егоїзм, озлобленість і незадоволеність, що сягають до безтямної люті і тупого відчаю, викликаного розбіжністю між рівнем домагань особи та наявними можливостями здійснення”.

За словами К.ЛУК‘ЯНОВОЇ, «своїми діями Н.ШУФРИЧ грубо порушив громадський порядок, чим виявив явну неповагу до суспільної моралі, у присутності великої групи народних депутатів України».

Звертаючись до О.МЕДВЕДЬКА, К.ЛУК’ЯНОВА, зокрема, зазначила, що «Народна самооборона» сподівається на Вашу принциповість і оперативність у порушенні кримінальної справи і звертається з проханням внести до Верховної Ради України подання на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України Н.ШУФРИЧА».

Вона висловила сподівання на адекватну реакцію і оперативність з боку Генеральної прокуратури України.

Також К.ЛУК‘ЯНОВА стверджує, що C.ЛЬОВОЧКІН після побоїв Н.ШУФРИЧА звернувся до 12-ї міської лікарні Києва, де йому було надано медичну допомогу – проведено невідкладну хірургічну операцію.

Говорячи про причини свого звернення до Генерального прокурора України, Катерина Лук‘янова зазначила: «Після того, що вчора сталося у «Зоряному», багатьом народним депутатам уже страшно заходити до приміщення Верховної Ради, коли там знаходяться представники Партії регіонів. Зранку вони без будь-яких чітко зрозумілих аргументів блокують трибуну Верховної Ради, чим заважають народним депутатам ухвалювати вкрай необхідні в період економічної кризи законодавчі акти, а увечері луплять своїх однопартійців. Але де гарантії, що завтра під гарячу руку Нестора Шуфрича та йому подібних не потраплять його політичні опоненти, журналісти чи співробітниці парламентського буфету?”

Як повідомлялося, учора Н.ШУФРИЧ вдарив у обличчя свого однопартійця С.ЛЬОВОЧКІНА. Інцидент стався у кінотеатрі "Зоряний" після засідання фракції ПР.