Ющенко зустрінеться з бізнесменами
12:52, 26 листопада 2006Політика
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Обговорять найбільш актуальні питання
27 листопада ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорить з представниками бізнесу найбільш актуальні питання розвитку підприємницького середовища.
Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави деражви.
Організатори зустрічі – Секретаріат Президента України, Український союз промисловців і підприємців, Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України.
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