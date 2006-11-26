Ющенко зустрінеться з бізнесменами

Обговорять найбільш актуальні питання

27 листопада ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорить з представниками бізнесу найбільш актуальні питання розвитку підприємницького середовища. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави деражви. Організатори зустрічі – Секретаріат Президента України, Український союз промисловців і підприємців, Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України.

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