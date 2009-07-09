У вибори Президента вбухають грошей більше, ніж в останні парламентські?

Експерти вважають, що скорочення термінів проведення президентської виборчої кампанії не призведе до економії коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр ПАЛІЙ зазначив, що, по суті, президентська виборча кампанія вже стартувала. Він прогнозує, що в ході цієї кампанії витрачатимуть великі кошти.

“Оскільки кандидати в Президенти розглядають питання перемоги на виборах як свій останній бій, то на цей бій будуть витрачатися дуже великі кошти, можливо, більші, ніж це було до кризи під час проведення попередніх парламентських виборчих кампаній 2006 і 2007 року”, - сказав він.

“Бюджети вже давно йдуть, джинса вже давно йде, замовні матеріали вже давно йдуть”, - додав О.ПАЛІЙ.

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО також вважає, що скорочення виборчої кампанії не призведе до економії коштів, оскільки кошти вже давно витрачаються, а сама кампанія де-факто йде. “Це, швидше за все, така популістська штука”, - сказав він.

О.ЧЕРНЕНКО вважає нонсенсом заяви політиків, які йдуть на вибори, про те, що кампанія буде брудною. “Політики кажуть, що давайте скоротимо кампанію, у нас країна не витримає цього, виборцям ще важче буде, насправді ж від політиків залежить, якою буде виборча кампанія. Коли вони кажуть, що кампанія буде брудною, людей будуть дурити, і це заявляють ті політики, які ідуть на вибори, тут є певний нонсенс”, - сказав він.

О.ЧЕРНЕНКО також відзначив, що скорочення термінів виборчої кампанії також позначиться на термінах роботи виборчих комісій, які мають зробити багато роботи. “Це позначиться на якості виборів”, - додав він.

У свою чергу директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА також висловив думку, що скорочення терміну виборчої кампанії матиме “великий мінус”. За його словами, до цього часу виборці не побачили нічого конструктивного в жодної політичної сили, а у стислі строки досить важко буде донести до виборців якусь нову ідею чи програму розвитку країни. На його переконання, буде простіше будувати виборчу кампанію на деструктиві.

Він також відзначив, що політичні партії сидять на “донорській голці олігархічних сил”. “Ці олігархічні сили про всяк випадок будуть намагатися розкладати в різні кошики свої уподобання, оскільки великому бізнесу в будь-якому випадку треба буде домовлятися з майбутнім переможцем”, - сказав він.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що технічних кандидатів на президентських виборах ще немає. “Технічні кандидати з’являться у вересні. Зараз всі штаби очікують рішення про модель виборчої кампанії. Технічність з’являється тоді, коли стає зрозумілим, де, на яких полях можна грати: на рівні організації процесу, виборчої комісії, специфіки пропагандистської кампанії”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про зміни до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України, який передбачає, зокрема, зменшення терміну проведення президентської кампанії зі 120 до 90 днів.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН має намір запропонувати окремим законом передбачити скорочення термінів президентської виборчої кампанії, оскільки прогнозує вето глави держави на зміни до Закону «Про вибори Президента України», в разі їх ухвалення.

В.ЛИТВИН підготував необхідний проект закону, яким передбачено скорочення терміну виборчої кампанії з 120 до 90 днів.